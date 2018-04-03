Около двухсот человек собрались на юго-западной окраине Йоханнесбурга, чтобы почтить память Винни Манделы, скончавшейся в понедельник на 82-ом году жизни. Женщина умерла после продолжительной болезни. Вскоре после объявления о кончине Винни Манделы к ее дому в Соуэто прибыли министры правительства ЮАР и президент страны Сирил Рамафоса.
В ЮАР скорбят о кончине Винни Манделы
В ЮАР скорбят о кончине Винни Манделы
"Винни Мандела оказала большое влияние на африканский континент, - сказал глава государства, - Ее вспоминают с любовью, как прекрасного и храброго человека."
Винни Мадикизела-Мандела была ярким противником апартеида, как и ее бывший супруг Нельсон Мандела. Пара официально разошлась уже после того, как южноафриканский лидер выиграл президентские выборы. Винни Мандела занимала государственные посты, заседала в парламенте и подала в отставку после того, как ее обвинили в коррупции. Похороны Винни Манделы пройдут 14 апреля.