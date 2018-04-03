Британские ученые не определяли точное место производства вещества, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом в интервью Sky News заявил глава лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед.
Британские ученые рассказали о "Новичке"
Британские ученые рассказали о "Новичке"
По его словам, к выводам, что нервно-паралитическое вещество разработано в рамках советской программы "Новичок", а за покушением стоит Москва, пришли уже сами британские власти - на основе данных спецслужб,
При этом, ученый отмечает, что речь идет о веществе военного назначения, создание которого - дело государственного масштаба.
В начале марта бывшего полковника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля нашли без сознания в центре города Солсбери. Он до сих пор находится в коме. По некоторой информации, яд для него привезла из России знакомая дочери - в пачке гречки.