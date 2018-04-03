Предчувствие торговой войны

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу выступил с предупреждением, что возможная торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на росте мировой экономики. Озабоченность по поводу отхода от принципов свободной торговли выразило также и японское правительство.

Таро Коно, министр иностранных дел Японии: "Япония должна защитить принципы свободной торговли Всемирной торговой организации. Премьер-министр будет говорить о важности системы свободной торговли при встрече с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне".

Эти заявления были сделаны на следующий день после того, как Китай обнародовал протекционистские меры в ответ на решение Белого Дома ввести повышенные тарифы на стальную и алюминиевую продукцию из КНР.

Джейкоб Паркер, американо-китайский совет по вопросам бизнеса: "Компании, состоящие в нашей организации, опасаются, что ухудшение американо-китайских отношений может позволить странам-конкурентам захватить нашу долю китайского рынка. Наши компании, как правило, очень конкурентоспособны на рынках, на которых они присутствуют. Но, если китайское руководство и китайские предприятия решат, что им лучше отказаться от американских поставщиков, тогда они могут обратиться к европейским, японским и в некоторых случаях китайским производителям, которые займут долю рынка, которая сейчас принадлежит нам".

Наибольшее опасение у американских производителей вызывает возможное введение пошлин на соевые бобы. В настоящее время на Китай приходится 57% экспорта американских производителей сои. Пока Китай ввёл пошлины только на американские фрукты и свинину.