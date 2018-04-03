Экономическое будущее Европы

Знаете ли вы, что экономики еврозоны и Евросоюза достигли самых высоких темпов роста за последнее десятилетие? Ожидается, что этот рост продолжится и в этом году, и в следующем. Но, чтобы оправдать прогнозы по ВВП, восстановление должно быть глубоким во всех двадцати восьми странах ЕС.

Экономисты со стажем сравнивают данные по ВВП со спидометром автомобиля. Он показывает скорость движения, но не может предупредить о возможных проблемах с двигателем или угрозе столкновения.

Как сказал бы мистер Спок из телесериала "Звездный путь" - "Недостаточные факты всегда представляют опасность". Итак, мы собрали несколько индикаторов, подкрепляющих ожидания.

Согласно последним прогнозам Еврокомиссии, рост продолжится.

Настроения потребителей и предпринимателей более позитивны по мере роста мировой экономики.

Предполагается, что общая инфляция, включающая рост цен на нефть и продовольствие, ускорится, но базовая останется на низком уровне.

Ожидается, что в 2018 году продолжит расти европейский потребительский спрос.

Это окажет поддержку устойчивому развитию в различных отраслях, секторах и странах.

Доступ к дешевому финансированию также должен помочь компаниям, способствуя увеличению инвестиций.

Это означает, что они смогут экспортировать больше потребителям по всему миру, несмотря на дорогой и сильный евро. Потенциально это приведет к созданию большего числа рабочих мест.

Экономический рост в этом году ожидается во всех странах ЕС.

Но риски остаются - от "брексита" и геополитической напряженности до ужесточения финансовых правил.

Это одна точка зрения. С другой я попрошу поделиться с нами генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Анхеля ГуррИа.

Майтхри Ситхараман, euronews:

"Господин Гурриа, мы попросили вас принести предмет, который описал бы главные задачи для обеспечения роста. Вы принесли сразу два. Почему?"

Анхель Гурриа, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития:

"Вы можете недооценивать Европу, но взгляните на строительные леса. Вы три года экономите деньги, чтобы отправиться в поездку в Европу, попадете в Нотр-Дам, в Дуомо в Милане или в Кельнский собор и видите, что они закрыты строительными лесами. Но потом вы возвращаетесь через 3 года, а реконструкция заончена. Это взгляд на Европу, которая всегда воссоздает себя, меняет свой дизайн, укрепляется. Она всегда находится в рабочем процессе, который и символизируют каска и мастерок".

Наш корреспондент Джованни Маджи побывал в Ирландии, изучив, как строительная индустрия помогает стимулировать экономическое восстановление. Одни считают, что для ирландцев удачно сложились обстоятельства, другие называют возрождающуюся ирландскую экономику кельтской птицей Феникс.

Сегодня в Дублине повсюду возвышаются строительные краны. В 2008 году картина была совсем иной, когда по стране ударил финансовый кризис. Строительство тогда замедлилось практически до полной остановки. Но в 2013-м кельтский тигр начал медленное и устойчивое возвращение.

Франк Келли, вице-президент, строительная федерация

"В разгар строительного производства мы получали от этой отрасли около 25% ВВП. На самом низком этапе спада эта доля сократилась до 3%. В настоящее время этот показатель составляет около 6-7%. Экономисты полагают, что наш уровень - между 12 и 15%. Так что пока, очевидно, до достижения таких устойчивых объемов производства еще далеко".

Рост наблюдается и по другим показателям. В прошлом году экспорт побил все рекорды, потребление домашних хозяйств выросло, а безработица снизилась до близкого к докризисному уровня. Растут и зарплаты. Помогают ли эти факторы процветанию строительной индустрии?

Фрэнк Келли, вице-президент, строительная федерация

"Есть попытки добиться баланса между развитием частного сектора и государственной политикой. Инфраструктура абсолютно необходима для всего остального".

Сохранение устойчивого роста зависит от основ экономики. Ирландская обладает рядом уникальных особенностей.

Джованни Маджи, euronews:

"Цифры, отражающие экономическое восстановление Ирландии, несколько искажаются деятельностью крупных транснациональных корпораций, которые обосновались здесь главным образом по налоговым соображениям. Но даже за вычетом объема контрактного производства, который транснациональные компании осуществляют за пределами страны, реальный показатель внутреннего роста вдвое превышает средний показатель по Европе".

Но впереди серьезные вызовы - от новых правил налоговой дисциплины до "брексита".

Саймон Барри, главный экономист Ирландской Республики в Ольстер-Банке:

"Конечно же, неизвестно, с каким сценарием "брексита" мы столкнемся: это главный источник неопределенности и рисков с ирландской точки зрения. Чем сложнее "брексит", тем сильнее будут экономические последствия. Но даже учитывая влияние "брексита" на среднесрочную и долгосрочную перспективу, ирландская экономика, вероятно, продолжит расти".

Возможность противостоять неизбежным глобальным рискам будет зависеть от того, насколько уверенно себя будет чувствовать строительный сектор.

Майтхри Ситхараман, euronews:

"Если посмотреть на среднесрочные прогнозы, то можно отметить отсутствие роста заработной платы и низкую инфляцию. Вы считаете, это проблемой?"

Анхель Гурриа:

"Вопрос о заработной плате был проблемой в Японии, в США, в Мексике, в Европе. Почему? Потому что развитие технологий всегда препятствует созданию дополнительных рабочих мест. Вы пытаетесь создать среду, привлекательную для ведения бизнеса - там, где есть соответствующая квалифицированная рабочая сила, которая может удовлетворить эти требования. Мы подсчитали, что в течение следующих 10-15 лет, возможно, около 10-14% рабочей силы рискует оказаться перемещенными. А повседневная деятельность еще 30% рабочей силы может быть нарушена".

Майтхри Ситхараман, euronews:

"Если говорить о торговых войнах, которые уже ведутся, видите ли вы в них увеличение риска повышения зависимости Европы от внутреннего спроса?"

Анхель Гурриа:

"Войны - это всегда плохо. Необходим диалог для предметного решения проблемы. Потому что иначе вы просто столкнетесь с манифестациями! Каждый год, каждые два года, будет происходить вспышка манифестаций, если вы не решите проблему. Европа пока не участвует в торговых войнах. Надеюсь, этого не будет. Но вопрос в том, как двигаться вперед"

Майтхри Ситхараман, euronews:

"Насколько это удается Европе, учитывая, что один из ее ключевых членов уходит? Что бы вы оценили как серьезный риск для ЕС - "брексит", отношения с США или что-то еще?"

Анхель Гурриа:

"Отношения с США имеют решающее значение, потому что это очень важный клиент. "Брексит" - разрушителен. Великобритания всегда будет очень важным торговым партнером Европы и

они будут оставаться очень важной экономической реальностью для всей Европы. Десять лет потрачено на борьбу за восстановление. Последствия кризиса все еще ощущаются. У вас растет неравенство, и у вас очень серьезное падение уровня доверия людей к их правительствам и другим институтам власти".