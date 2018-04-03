Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify начинает торги своими акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Накануне стоимость одной ценной бумаги компании оценили в более чем 150 долларов.
Spotify выходит на биржу
Spotify выходит на биржу
Сегодня у сервиса 157 млн активных пользователей и 71 млн платных подписчиков. Несмотря на это, Spotify остается убыточной компанией.
"Сервис проводит прямой листинг. Это намного дешевле, чем традиционный IPO - публичное размещение акций среди новых инвесторов по подписке. К тому же, компания сохраняет больше контроля над продажей своих ценных бумаг. При этом сотрудники могут рассчитывать получить за свои акции реальные деньги", - говорит главный экономист World First Джереми Кук.
Предполагается, что прямой листинг, при котором акции компании станут доступны для обращения на бирже без привлечения ею средств, должен помочь Spotify покрыть убытки и сохранить свою бизнес-модель.
Spotify предоставляет легальный доступ к музыке в Европе, Австралии, Америке, некоторых странах Азии. В РФ сервис пока недоступен.