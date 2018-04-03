Прокуратура северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила у верховного земельного суда Шлезвига санкцию на экстрадицию в Испанию экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Инстанция должна либо удовлетворить, либо отклонить запрос прокуратуры о взятии политика под экстрадиционный арест. Когда это произойдет, не сообщается.
ФРГ: прокуратура требует экстрадировать Пучдемона
ФРГ: прокуратура требует экстрадировать Пучдемона
Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика. На родине Пучдемону инкриминируется подстрекательство к мятежу после попыток добиться независимости Каталонии. Сейчас Пучдемон находится под стражей в немецком городе Ноймюнстер.