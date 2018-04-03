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Франция

"Черный вторник" французских пассажиров

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"Черный вторник" французских пассажиров

"Черный вторник" французских пассажиров
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REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Во Франции второй день продолжается забастовка железнодорожников. Во вторник ходил только каждый седьмой поезд дальнего следования и каждый пятый поезд регионального значения. Серьезные перебои были и в работе пригородных поездов в парижском регионе.

Вот что говорят пассажиры, пережившие давку на Лионском вокзале в Париже:

"Нас взяли в заложники. Я понимаю, что им есть за что сражаться. Но проблема в том, что мы оказались зажаты на платформе, с которой невозможно выбраться".

"Некоторым людям стало плохо, они звали на помощь. Было практически невозможно выбраться из поезда. Я никогда в жизни с таким не сталкивалась".

"Все в порядке, но было тяжело. Пришлось терпеть, никуда не денешься".

Многим пассажирам пришлось отказаться от мысли доехать на места назначения на поезде.

Выступая в Национальном собрании, ситуацию на вокзалах прокомментировал премьер Франции Эдуар Филипп:

"Никто здесь не ставит по сомнение право на забастовку. Но признайте, г-н депутат, что уважая забастовку, нужно уважать и миллионы французов, которым нужно добраться до работы, потому что они хотят и должны работать".

Одновременно с железнодорожниками свою забастовку объявили и сотрудники авиакомпании AirFrance. Если первые выступают против объявленные правительством реформы, то вторые требуют повышения зарплаты.