Во Франции второй день продолжается забастовка железнодорожников. Во вторник ходил только каждый седьмой поезд дальнего следования и каждый пятый поезд регионального значения. Серьезные перебои были и в работе пригородных поездов в парижском регионе.
"Черный вторник" французских пассажиров
"Черный вторник" французских пассажиров
Вот что говорят пассажиры, пережившие давку на Лионском вокзале в Париже:
"Нас взяли в заложники. Я понимаю, что им есть за что сражаться. Но проблема в том, что мы оказались зажаты на платформе, с которой невозможно выбраться".
"Некоторым людям стало плохо, они звали на помощь. Было практически невозможно выбраться из поезда. Я никогда в жизни с таким не сталкивалась".
"Все в порядке, но было тяжело. Пришлось терпеть, никуда не денешься".
Многим пассажирам пришлось отказаться от мысли доехать на места назначения на поезде.
Выступая в Национальном собрании, ситуацию на вокзалах прокомментировал премьер Франции Эдуар Филипп:
"Никто здесь не ставит по сомнение право на забастовку. Но признайте, г-н депутат, что уважая забастовку, нужно уважать и миллионы французов, которым нужно добраться до работы, потому что они хотят и должны работать".
Одновременно с железнодорожниками свою забастовку объявили и сотрудники авиакомпании AirFrance. Если первые выступают против объявленные правительством реформы, то вторые требуют повышения зарплаты.