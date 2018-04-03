Санкции за латышизацию

Россия грозит ввести экономические санкции против Латвии. С соответствующим призывом к правительству обратились депутаты Госдумы после того, как в понедельник латвийский президент Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения.
Москва называет реформу "дискриминационной", проводимой с целью "насильственной ассимиляции" русскоязычного населения страны.
Согласны с этим и многие представители национальных меньшинств в самой Латвии.
Вот уже несколько месяцев защитники русских школ выражают своё негодование в акциях протеста. В среду они намерены пройти многотысячным маршем по улицам Риги.
Этнические русские составляют четверть всего населения Латвии. 40% её жителей говорят на русском в статусе иностранного. Латышский - единственный государственный язык в стране. На нем, согласно реформе, с 2020 года будут преподавать большинство предметов во всех средних школах. Обучать на русском будут лишь самому языку, литературе и нескольким "предметам, связанным с культурой и историей".
Латвийские власти уверяют: эти меры повысят качество образования, помогут представителям национальных меньшинств интегрироваться на рынке труда и , наконец, "сплотят латвийское общество".