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Авария глазами очевидца

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Авария глазами очевидца

Авария глазами очевидца
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Обнародовано видео железнодорожной катастрофы в штате Джорджия, когда поезд врезался в застрявший на переезде грузовик с прицепом.

Водителю фуры повезло, он сумел выскочить из кабины до того, как поезд налетел на автомобиль со всей скорости.