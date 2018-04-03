Свободное падение рынков и биржи

На фоне торговой войны между Китаем и США чувствительные к колебаниям конъюнктуры биржевые котировки скользят вниз второй день подряд. Тенденция, накануне стартовавшая на азиатских торговых площадках, подтвердилась и в Нью-Йорке, где американский промышленный индекс, который еще называют Dow Jones, снизился на почти два процента по итогам торгов.