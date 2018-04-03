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США

Свободное падение рынков и биржи

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Свободное падение рынков и биржи

Свободное падение рынков и биржи
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На фоне торговой войны между Китаем и США чувствительные к колебаниям конъюнктуры биржевые котировки скользят вниз второй день подряд. Тенденция, накануне стартовавшая на азиатских торговых площадках, подтвердилась и в Нью-Йорке, где американский промышленный индекс, который еще называют Dow Jones, снизился на почти два процента по итогам торгов.

А индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3 %.

"Подешевел" и Intel. Это произошло после сообщения о том, что Apple планирует уже через два года использовать в Маках процессоры собственного производства, а не продукцию этой компании.

Добавил жару и Трамп, который обвинил Amazon, что компания не полностью платит налоги, этого было достаточно, чтобы акции Amazon упали на более, чем 5 %.

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