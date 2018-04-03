На фоне торговой войны между Китаем и США чувствительные к колебаниям конъюнктуры биржевые котировки скользят вниз второй день подряд. Тенденция, накануне стартовавшая на азиатских торговых площадках, подтвердилась и в Нью-Йорке, где американский промышленный индекс, который еще называют Dow Jones, снизился на почти два процента по итогам торгов.
Свободное падение рынков и биржи
Свободное падение рынков и биржи
А индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3 %.
"Подешевел" и Intel. Это произошло после сообщения о том, что Apple планирует уже через два года использовать в Маках процессоры собственного производства, а не продукцию этой компании.
Добавил жару и Трамп, который обвинил Amazon, что компания не полностью платит налоги, этого было достаточно, чтобы акции Amazon упали на более, чем 5 %.