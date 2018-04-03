В Лос-Анджелесе открыт музей, в котором на автопортреты, непременный атрибут классического искусства, смотрят по-новому.
Селфи как искусство
Селфи как искусство
Его кураторы - Томми Хонтон и Таир Мамедов посчитали: если уж феномен селфи приобрел столь значительный масштаб, то ему пора посвятить музейное пространство.
Первое селфи, по их мнению, было сделано 40 тысяч лет назад в гротах, где жили первобытные люди, рисовавшие фрески. А последнее (по времени) селфи посетители музея, заплатив 25 долларов, могут сделать сами.
Музей открыт до 31-го мая.