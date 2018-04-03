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Китай

Утро в китайском лесу

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Утро в китайском лесу

Утро в китайском лесу
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Маленький шаг для бамбукового медведя, как еще называют гигантскую панду, и большой шаг для всей популяции этого редкого вида фауны.

В одном из национальных парков Китая скрытые камеры зафиксировали утренние игры двух панд - большой и поменьше. Зоологи полагают, что это была медведица со своим медвежонком.

Для тех, кто на протяжении многих лет работает над восстановлением популяции вида, это свидетельство того, что усилия зоологов увенчались успехом, и панда начала размножаться в природе.

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