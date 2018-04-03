Маленький шаг для бамбукового медведя, как еще называют гигантскую панду, и большой шаг для всей популяции этого редкого вида фауны.
Утро в китайском лесу
Утро в китайском лесу
В одном из национальных парков Китая скрытые камеры зафиксировали утренние игры двух панд - большой и поменьше. Зоологи полагают, что это была медведица со своим медвежонком.
Для тех, кто на протяжении многих лет работает над восстановлением популяции вида, это свидетельство того, что усилия зоологов увенчались успехом, и панда начала размножаться в природе.