Дональд Трамп и его администрация отказались от экологических стандартов для автомобилей, установленных предыдущим кабинетом, когда хозяином Белого Дома был Барак Обама. По мнению нынешнего руководства федерального Агентства по охране окружающей среды, "определение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным".
Слишком высокие экологические стандарты
Слишком высокие экологические стандарты
Как заявил в твиттере нынешний директор агентства Скотт Прюитт, введенные при Обаме стандарты были определены, исходя из политических соображений, и вся концепция изменения этих стандартов была основана на догадках, никак не подкрепленных реальностью.
Эти слова вызвали недовольство властей Калифорнии. Они сочли их политическим мотивированными. Было подчеркнуто, что это скажется на загрязнении воздуха в стране, что неизбежно нанесет ущерб здоровью нации.
Было также сообщено, что имеется готовность оспорить решения Прюитта в суде.