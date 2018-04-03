Правозащитники и мигранты против решения Нетаньяху

Несколько правозащитных орагнизаций Израиля в совместном заявлении осудили решение премьер-министр Биньямина Нетаньяху, который отменил реализацию достигнутого днем ранее соглашения с ООН по переселению тысяч африканских мигрантов из еврейского государства в страны Запада.

Соглашение должно было заменить план по принудительному выдворению нелегалов в Руанду, но, как заявил Нетаньяху, эта страна в итоге отказалась их принимать, а Верховный суд Израиля заблокировал решение о депортации нелегальных мигрантов.

В Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе активисты и мигранты вышли на акцию протеста.

Говорит участница митинга Вероника Коэн: "Вчера мы плакали от счастья, а сегодня с утра просто плачем. Не верится, что такое могло произойти. И мы все еще надеемся, что премьер-миинстр Нетаньяху проявит себя с лучшей стороны и примет правильное решение".

По словам Нетаньяху, он решил отменить соглашение с ООН после того, как взвесил все "за" и "против".

Ранее договор раскритиковали как противники, так и сторонники Нетаньяху. Оппоненты напомнили премьеру, что он обещал полностью закрыть вопрос нелегальной миграции и вывезти беженцев из Израиля.

Во вторник глава правительства встретился с недовольными жителями южного Тель-Авива, где обитают нелегалы, в основном выходцы из Судана и Эритреи, и пообещал продолжить поиск решения проблемы.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в свою очередь, выразило разочарование по поводу отмены соглашения, по которому в течении пяти лет свыше 16 тысяч африканцев должны переехать из Израиля в западные страны и еще столько же — получить вид на жительство в Израиле.

Несколько лет назад Израиль почти полностью пресек поток нелегальных мигрантов из Африки, построив укрепленный барьер вдоль границы с Египтом. По данным ООН, в конце 2017 года на территории Израиля находились около 26,6 тысяч эритрейцев и около 7,6 тысяч суданцев. Они оказались в стране еще до строительства этого барьера.