Прокуратура северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила у верховного земельного суда Шлезвига санкцию на экстрадицию в Испанию экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Инстанция должна либо удовлетворить, либо отклонить запрос прокуратуры о взятии политика под экстрадиционный арест. На принятие решения, как сообщается, может потребоваться несколько дней. Ранее в земельной прокуратуре пришли к выводу, что требование Испании об экстрадиции обосновано.
Судьбу Пучдемона решит суд в Шлезвиге
Судьбу Пучдемона решит суд в Шлезвиге
На родине Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств после попыток добиться независимости Каталонии. 23 марта Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика. Карлес Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. В настоящее время Пучдемон находится под стражей в немецком городе Ноймюнстер.