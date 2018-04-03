В рамках африканской недели моды Arise Fashion Week в нигерийском Лагосе на подиум вышла 47-летняя Наоми Кэмпбелл. ""Черная пантера" представила пурпурное пальто с этническим принтом кутюрье из Южной Африки Малкома Клюка и Криштиана Гэбриел Де Туа (Kluk & CGDT). В своей новой коллекции они объединили матовые и блестящие ткани, яркие цвета и мягкие пастельные тона.
Неделя моды в Лагосе
Неделя моды в Лагосе
Модный дом About That Curvy Life вывел на подиум моделей «плюс-сайз».
"Размер имеет значение. Для меня очень важно продвижение образа полных женщин. Мне стыдно, что на нашем континенте женщины, которые выглядят как я, никогда не выходят на подиум. В отличие от нас, в Азии местную культуру уважают. Необходимо, чтобы и у нас полные женщины стали заметнее, что бы ими восхищались", - говорит его основательница Латаша Нгубе.
Дизайнер из Нигерии Ланр Да Силва-Аджаи порадовала любителей моды более стандартным способом: в ее новой коллекции преобладали блестящие ткани, цветочные принты и кружева.
Всего на неделе моды в Лагосе с 30 марта по 2 апреля собрались более 40 дизайнеров.