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Франция

Акции протеста на Майотте

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Акции протеста на Майотте

Акции протеста на Майотте
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На острове Майотта в Индийском океане продолжаются массовые акции протеста. С конца февраля жители этого заморского департамента Франции выступают против неконтролируемой миграции с Коморских островов. Наплыв нелегалов уже стал причиной повышения уровня преступности и ухудшения ситуации в сфере здравоохранения, уверены манифестанты. В знак протеста они устраивают забастовки и перекрывают движение на местных дорогах.

Перебираться коморцев к соседям заставляет бедность: их средний доход в 13 раз ниже французского.

Майотта - часть Коморского архипелага. В ходе референдума о независимости 1975 года ее жители проголосовали за то, чтобы остаться в составе метрополии - в отличие от своих соседей, которые и сегодня продолжают оспаривать принадлежность острова Франции.

Центральные власти пообещали манифестантам реформы - но лишь к концу апреля. В ответ на это часть профсоюзов призвала прекратить забастовки.

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