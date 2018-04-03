На острове Майотта в Индийском океане продолжаются массовые акции протеста. С конца февраля жители этого заморского департамента Франции выступают против неконтролируемой миграции с Коморских островов. Наплыв нелегалов уже стал причиной повышения уровня преступности и ухудшения ситуации в сфере здравоохранения, уверены манифестанты. В знак протеста они устраивают забастовки и перекрывают движение на местных дорогах.
Акции протеста на Майотте
Акции протеста на Майотте
Перебираться коморцев к соседям заставляет бедность: их средний доход в 13 раз ниже французского.
Майотта - часть Коморского архипелага. В ходе референдума о независимости 1975 года ее жители проголосовали за то, чтобы остаться в составе метрополии - в отличие от своих соседей, которые и сегодня продолжают оспаривать принадлежность острова Франции.
Центральные власти пообещали манифестантам реформы - но лишь к концу апреля. В ответ на это часть профсоюзов призвала прекратить забастовки.