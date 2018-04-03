Акции протеста на Майотте

На острове Майотта в Индийском океане продолжаются массовые акции протеста. С конца февраля жители этого заморского департамента Франции выступают против неконтролируемой миграции с Коморских островов. Наплыв нелегалов уже стал причиной повышения уровня преступности и ухудшения ситуации в сфере здравоохранения, уверены манифестанты. В знак протеста они устраивают забастовки и перекрывают движение на местных дорогах.