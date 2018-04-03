СКР обнародовал новые видео пожара в Кемерово

На кадрах запечатлены первые минуты пожара, унесшего жизни 64 человек - главным образом, детей. Видно, как люди в панике пытаются покинуть детскую зону, которая находилась рядом с очагом возгорания. Также камеры зафиксировали, что через некоторое время после начала пожара в здании отключилось освещение и посетителям пришлось искать выход в темноте.

По данным СКР, в качестве наиболее вероятной версии возникновения пожара в "Зимней вишне" рассматривается короткое замыкание. В детском комплексе были обнаружены кабели высокого напряжения, проложенные "в нарушение всех правил".

Подозреваемые под стражей

Обвиняемыми по уголовному делу на настоящий момент проходят семь человек, все они арестованы. В их числе Танзилия Комкова - бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области, а также гендиректор компании-собственника сгоревшего центра ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова.

Помимо них под стражу взяты арендатор сгоревшего центра Надежда Судденок, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также сотрудника частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин и технический директор ККК Георгий Соболев.

Из губернаторов в депутаты

После гибели людей в "Зимней вишне" по региону прокатилась волна протестов. В результате руководивший руководивший Кемеровской областью с 1997 года Аман Тулеев подал прошение об отставке.

Однако после этого 73-летний Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона. Ему был передан вакантный мандат депутата четвертого созыва Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году. Теперь облсовет должен выдать Тулееву удостоверение депутата и включить в один из комитетов.