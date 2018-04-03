Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. "Я думаю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю. Но должен быть мирный договор, который обеспечит стабильность и нормальные взаимоотношения," - сказал представитель королевской семьи в интервью американскому журналу The Atlantic ("Атлантик").
Наследный принц Саудовской Аравии - о праве израильтян на свое государство
Наследный принц Саудовской Аравии - о праве израильтян на свое государство
При этом принц отметил, что у Эр-Рияда есть религиозные опасения по поводу судьбы священной для мусульман мечети в Иерусалиме и прав палестинцев, но нет неприязни к другим народам.
На сближение с Израилем, считают наблюдатели, Саудовскую Аравию подталкивает ухудшение отношений с Ираном. Принц Мухаммед, который неоднократно резко высказывался об иранском руководстве, и на этот раз обвинил аятоллу Али Хаменеи в стремлении завоевать мир и сравнил его с Гитлером.