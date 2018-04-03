"Черный вторник": во Франции бастуют железнодорожники

"Черный вторник"... Под этим и другими подобными заголовками во французских СМИ выходят статьи о забастовке работников Национального общества жедезных дорог - SNCF. Французы, возвращавшиеся к работе после пасхальных выходных, столкнулись с хаосом на вокзалах страны. В парижском регионе 3 апреля на рельсы выходил лишь один поезд из четырех (как это бывает в обычные дни).

Лионский вокзал с утра был переполнен жаждущими уехать пассажирами. Некоторые из-за давки падали на железнодорожное полотно. Людям пришлось оказывать помощь. Во вторник SNCF отменила 85% скоростных поездов и 75% региональных. Нынешняя забастовка создает серьезные неудобства для французов и является вызовом для президента Макрона, чье правительство выступает за приватизацию SNCF. Именно с этими планами категорически не согласны работники компании. SNCF обещает длительную и тяжелую стачку: компания намерена проводить забастовки два дня через три.