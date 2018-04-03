Битва на лионских рельсах

Железнодорожные пути главного вокзала во французском Лионе пусты, как и платформы, на которых еще вчера толпились нетерпеливые пассажиры.

Машинисты, рабочие, контролёры – снаружи с плакатами и транспарантами в руках, маршируют по улицам города, протестуя против реформ правительства. Они опасаются, что изменения навредят компании-работодателю, а их самих – лишат льгот.

«Приватизация - это в первую очередь решение правительства, принятое с позволения Евросоюза. Но это политический, догматический выбор. И мы – против него. Это ничего не даст ни пассажирам, ни железнодорожникам, ни сотрудникам», - комментирует Лоран Обло, представитель профсоюза CGT - одного из крупнейших в стране.

К митингующим присоединяются студенты, возмущенные грядущей университетской реформой. Последней каплей в чаше их терпения стали события в университете Монпелье. Неделю назад учащиеся в знак протеста заняли амфитеатр вуза. Их силой выдворили оттуда вооружённые битами люди в масках.

«Для нас это не что иное, как социальная селекция. Диплом бакалавра – гарантия доступа к высшему образованию. Этому хотят положить конец. А проблема в том, что не хватает средств и мест на факультетах», - объясняет эта студентка.

Но в первый день всеобщей забастовки тысячи пассажиров были вынуждены изменить свои планы. Многим французам сегодняшние перебои в движении транспорта принесли массу неудобств. Пока, как утверждают социологи, 46% рядовых граждан находят действия профсоюзов и работников железных дорог «оправданными». Но хватит ли у них терпения? Ведь стачка будет длиться три месяца.

Тем временем, ряды митингующих пополняют и работники медицинских учреждений, недовольные политикой властей.

С места событий передаёт корреспондент Euronews: «С 22 марта - "чёрного четверга" - мобилизация протестующих только набирает обороты, предупреждают профсоюзы. Полвека спустя после майских событий 68 года бастующие надеются, что история повторится и подтвердит их правоту».