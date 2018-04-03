Весенний паводок настиг жителей Волгоградской области. Талыми водами затоплены свыше 150 домов и несколько сотен приусадебных участков в четырех муниципальных районах. Эвакуированы сотни людей. Для них развернуты пункты временного размещения.
Большая вода не отступает
Большая вода не отступает
Особенно пострадала станица Кумылженская на северо-западе области. Там в зоне затопления оказались свыше тысячи местных жителей. Продукты питания, питьевую воду и пенсии им доставляют на лодках сотрудники МЧС.
Ликвидируют последствия и подсчитывают ущерб в Алтайском крае, где из-за наводнений с конца марта действует режим ЧС. Пострадавших, к счастью, нет. Но во время половодья там погибли более 250 голов крупного рогатого скота. Алтай, Хакасия, Тува готовятся ко второй волне паводка. Ожидается резкое потепление и, как следствие, - обильное таяние снега. По прогнозам, сложная ситуация в регионе сохранится до конца недели.