В программе “Вкратце из Брюсселя”:
Жалоба на контрпропаганду. Роли в сирийском урегулировании
Жалоба на контрпропаганду. Роли в сирийском урегулировании
Созданная по поручению Евросовета рабочая группа разоблачает российскую дезинформацию. Однако несколько юристов направили омбудсмену жалобу на её методы и возможные попытки ущемить свободу слова.
Эксперт Европейского Центра Карнеги Синан Ульген считает, что «ЕС в целом до сих пор не был очень эффективным дипломатическим игроком в сирийском конфликте, но изменившиеся обстоятельства требуют от него стать таким».