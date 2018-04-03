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Брюссельское бюро

Жалоба на контрпропаганду. Роли в сирийском урегулировании

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Жалоба на контрпропаганду. Роли в сирийском урегулировании

Жалоба на контрпропаганду. Роли в сирийском урегулировании
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В программе “Вкратце из Брюсселя”:

Созданная по поручению Евросовета рабочая группа разоблачает российскую дезинформацию. Однако несколько юристов направили омбудсмену жалобу на её методы и возможные попытки ущемить свободу слова.

Эксперт Европейского Центра Карнеги Синан Ульген считает, что «ЕС в целом до сих пор не был очень эффективным дипломатическим игроком в сирийском конфликте, но изменившиеся обстоятельства требуют от него стать таким».