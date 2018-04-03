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Брюссельское бюро

Роль ЕС в сирийском урегулировании

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Роль ЕС в сирийском урегулировании

Роль ЕС в сирийском урегулировании
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Россия оказывает военную поддержку сирийскому режиму, а Турция перестала настаивать на его замене и, с российского позволения, проводит свою боевую операцию по обеспечению безопасности. Усилить свое влияние в регионе стремится Иран. Президенты трех стран обсудят сирийскую ситуацию в среду в Анкаре.

Позицию Евросоюза, в который всё ещё пытается вступить Турция, комментирует эксперт Европейского Центра Карнеги Синан Ульген:

«ЕС в целом до сих пор не был очень эффективным дипломатическим игроком, но теперь изменившиеся обстоятельства требуют от него стать таким, - сказал Синан Ульген. - Но чтобы это произошло, нужно гораздо более решительно создавать условия для политического урегулирования. Если это удастся, ЕС, безусловно, сможет сыграть большую роль в будущем этого конфликта».

Ранее Евросоюз заявил, что не имеет ни намерения, ни возможностей использовать силовые меры для решения конфликта в Сирии, и назвал себя главным источником гуманитарной помощи для населения.

На днях он призвал гарантов астанинского процесса - Россию, Турцию, Иран - способствовать выполнению резолюции Совета Безопасности ООН о перемирии в Сирии.