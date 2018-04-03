Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

На контрпропаганду ЕС поступила жалоба

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На контрпропаганду ЕС поступила жалоба

На контрпропаганду ЕС поступила жалоба
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Еврокомиссия огласит до конца весны свои планы по противодействию фальшивым новостям. В Брюсселе уже работает служба, помогающая распознавать в интернете и СМИ продукцию пропагандистских каналов и фабрик троллей, которая искажает действительность. Европейские пользователи предлагают свои меры против сетевых злоупотреблений:

«Нужно не столько запрещать фейковый контент, сколько пытаться опровергать ложь, когда её обнаруживают».

«Я думаю, что на решение такой большой проблемы нужно бросить все силы. Мы все подключены к электронным новостям. Геополитика настолько сложна, что людям нужно разъяснять эту сложность».

Созданная по поручению Европейского Совета Оперативная рабочая группа пытается выявлять и разоблачать дезинформацию с российской стороны. Однако несколько юристов направили Европейскому Омбудсмену жалобу на её методы и возможные попытки ущемить свободу слова.

«Мое худшее подозрение подтверждилось, когда группа ответила, что следуют специальному методу при классификации информации, который отходит от международных стандартов, - сказал парижский правовед Альберто Алеманно. - Эта система, хотя и имеет благие намерения, сейчас входит в противоречение со свободой выражения».

Евросоюз подозревает, что к выходу из него британцев подталкивали с третьей стороны. Скандал вокруг Cambridge Analytica показал, как социальные сети используются для политического манипулирования. Эта компания незаконно получала данные пользователей Facebook для составления психологических портретов американских избирателей.