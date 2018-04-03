Еврокомиссия огласит до конца весны свои планы по противодействию фальшивым новостям. В Брюсселе уже работает служба, помогающая распознавать в интернете и СМИ продукцию пропагандистских каналов и фабрик троллей, которая искажает действительность. Европейские пользователи предлагают свои меры против сетевых злоупотреблений:
На контрпропаганду ЕС поступила жалоба
На контрпропаганду ЕС поступила жалоба
«Нужно не столько запрещать фейковый контент, сколько пытаться опровергать ложь, когда её обнаруживают».
«Я думаю, что на решение такой большой проблемы нужно бросить все силы. Мы все подключены к электронным новостям. Геополитика настолько сложна, что людям нужно разъяснять эту сложность».
Созданная по поручению Европейского Совета Оперативная рабочая группа пытается выявлять и разоблачать дезинформацию с российской стороны. Однако несколько юристов направили Европейскому Омбудсмену жалобу на её методы и возможные попытки ущемить свободу слова.
«Мое худшее подозрение подтверждилось, когда группа ответила, что следуют специальному методу при классификации информации, который отходит от международных стандартов, - сказал парижский правовед Альберто Алеманно. - Эта система, хотя и имеет благие намерения, сейчас входит в противоречение со свободой выражения».
Евросоюз подозревает, что к выходу из него британцев подталкивали с третьей стороны. Скандал вокруг Cambridge Analytica показал, как социальные сети используются для политического манипулирования. Эта компания незаконно получала данные пользователей Facebook для составления психологических портретов американских избирателей.