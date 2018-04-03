Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Анкару, где был принят со всей торжественностью своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Турция стала первой страной, которую посещает российский лидер после переизбрания 18 марта.
Российско-турецкий саммит в Анкаре
Российско-турецкий саммит в Анкаре
Отложив в сторону разногласия, Эрдоган и Путин сконцентрируют свое внимание на международных проблемах, в первую очередь, сирийском кризисе. В среду к ним присоединится президент Ирана Хасан Рухани, чтобы по возможности найти компромисс по вопросу сирийского урегулирования.
Переговоры между российским и турецким лидерами длились полтора часа, как сообщили журналистам в канцелярии Эрдогана. Оба лидера также приняли участие в церемонии начала строительства АЭС "Аккую".
Среди важнейших приоритетов двухсторонних отношений Путин назвал реализацию контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400.