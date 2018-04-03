Исландец в Японии: "Это иное качество жизни"

Мы в токийском онсэне – это вариант японского спа. Его особенность в том, что горячая вода поступает прямо из подземных термальных источников. Здесь главный тренер японской национальной сборной по гандболу расслабляет мышцы и нервы.

У Дагура Сигурдссона – важная задача и много работы. Этот исландец взялся подготовить японских гандболистов к Олимпиаде в Токио в 2020 году. Дагур – мастер своего дела, под его руководством немецкая сборная выиграла два года назад Чемпионат Европы. Кстати, раньше Дагур уже бывал в Японии в качестве профессионального игрока

Дагур Сигурдссон: “Япония для меня – невероятно прекрасна. Я всегда мечтал вернуться сюда, никогда не отказывался полностью от этой идеи. Потом появилась и возможность, очень хороший шанс. Я чувствовал: принять это предложение – значит сделать правильный выбор в жизни, и для себя, и для моей семьи. Это иное качество жизни”.

?? interview with EURONEWS ??maenohara sayano yudukoro ♨️onsen #handballjp pic.twitter.com/YPkBRSUBnT — Dagur Sigurdsson (@DagurSigurdsson) 23 mars 2018

Онсэн – это время расслабления перед спортивным рывком. Характерные для Японии контрасты – гармония и покой и одновременно умение мобилизоваться в секунды – очень по душе тренеру. А еще он отмечает особую вежливость японцев, их умение различать мельчайшие детали. Для Дагура концентрация японского культурного наследия – это, конечно Киото.

Дагур Сигурдссон: “Киотские храмы, святилища совершенно невероятные. Посмотрите, как прекрасно они сохранились на протяжении не одной тысячи лет. А эти японки в кимоно… Поездка в Киото – как поворот времени вспять. Здесь любой пейзаж – готовая открытка”.

В Киото – свыше тысячи буддистских храмов и синтоистских святилищ, а еще это – город дворцов, садов и театров. Знатоки приглашают в Киото в марте, когда здесь цветет сакура. И когда местные жители встречают всену – это праздник Ханами.

В киотском квартале Гион гости города надеются встретить настоящую гейшу. Правда, их становится все меньше. Оставшиеся готовы провести с вами незабываемые два часа. В программе – общение, стихи, танцы и пение, тариф – около 500 евро. Гейши знают, за что берут деньги. На то, чтобы обучиться их навыкам, уходят годы. Сегодня все меньше японок готовы так распоряжаться судьбой и карьерой.

А вот за гастрономическими радостями стоит вернуться в Токио, настоящий мировой центр суши. На рыбных рынках города их готовят прямо на ваших глазах, с ловкостью фокусников.

Дагур Сигурдссон: “Я люблю самые разные суши и часто заказываю микс. Самые-самые любимые – те, в которых есть тунец и угорь. Здорово вот так сидеть и смотреть на работу кухни, их шефа. Такая красота. Они просто артисты, на мой взгляд.

Вот такую Японию любит Дагур Сигурдссон – артистичную, энергичную, помнящую о прошлом и ценящую настоящее.