Мистический триллер "Тихое место"

Если хочешь выжить – не издавай ни звука. Следовать этому жестокому правилу вынуждена обычная семья из американской глубинки в триллере "Тихое место". Ужас достигает кульминации, когда у главной героини начинаются роды...

Автор сценария, режиссёр и исполнитель одной из главных ролей в фильме – Джон Красински. В главной женской роли снялась его жена, британская актриса Эмили Блант. Незадолго до съёмок фильма у пары тоже родился ребёнок.

Джон Красински: "За три недели до того, как я прочитала сценарий, у нас родилась вторая дочь. Поэтому нервы у меня были натянуты. Я очень переживал и нервничал, как это обычно происходит с родителями. И я подумал, что я могу привнести это состояние в фильм. Для меня он стал большой аналогией, метафорой ощущения родителей".

Эмили Блант: "Думаю, что мой собственный материнский опыт отразился на моей героине. Я очень сильно вжилась в этот образ".

Фильм, снятый кинокомпанией Paramount Pictures, выходит на большие экраны США и Канады 6 апреля. Российская премьера состоится 12 апреля.