"Космическая одиссея" полвека спустя. Каннский кинофестиваль отметит 50-летие выхода на экраны культовой ленты Стенли Кубрика и покажет отреставрированную 70-миллиметровую версию фильма "Космическая одиссея 2001 гожа".
"Космическая одиссея" 50 лет спустя
"Космическая одиссея" 50 лет спустя
Киношедевр в новом прочтении представит преданный поклонник творчества Кубрика режиссер Кристофер Нолан. Интерес к картине огромный. На показ, который состоится в Каннах 12 мая, приедут даже члены семьи покойного американского кинематографиста, в том числе его дочь - Катарина Кубрик.
По словам Нолана, при восстановлении оригинальной версии Одиссеи не использовалось никаких цифровых трюков, эффектов или монтажа. Авторы хотели, чтобы фильм был настолько правдоподобным, насколько это возможно.
Премьера "Космической одиссеи 2001" состоялась в 1968 году. Впоследствии эта картина была признанна лучшим фантастическим фильмом в истории мирового кино.