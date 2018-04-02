В Йоханнесбурге скончалась бывшая жена первого всенародно избранного президента ЮАР Нельсона Манделы, или "мать нации", как называли ее сторонники. Винни Мадикизела-Мандела умерла на 82-м году жизни. Представитель семьи сообщил, что она скончалась после продолжительной болезни из-за которой находилась в больнице с начала года.
Скончалась Винни Мандела
Скончалась Винни Мандела
Винни вышла замуж за Нельсона Манделу в 1958 году, в браке у них родились две дочери. В 1996 году брак Нельсона и Винни был официально расторгнут.
Винни Мандела до самой смерти она вела активную политическую деятельность, занимала ряд государственных постов, с 2009 года являлась членом парламента ЮАР от Африканского национального конгресса.
Борец с апартеидом Нельсон Мандела был президентом ЮАР с 1994 по 1999 годы. Он скончался в 2013 году.