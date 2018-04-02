Скончалась Винни Мандела

В Йоханнесбурге скончалась бывшая жена первого всенародно избранного президента ЮАР Нельсона Манделы, или "мать нации", как называли ее сторонники. Винни Мадикизела-Мандела умерла на 82-м году жизни. Представитель семьи сообщил, что она скончалась после продолжительной болезни из-за которой находилась в больнице с начала года.