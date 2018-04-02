Команда "Оклахома Сити Тандер" прервала серию поражений в регулярном чемпионате НБА. Гостевая встреча с "Нью Орлеанс Пеликанс" завершилась со счетом 109:104. В первом периоде хозяева на восемь очков обогнали соперников, но уже во второй четверти "Оклахома" смогла отыграться, а в третьей - закрепила преимущество. Четвертый период на итогах игры не отразился: команды набрали равное количество очков.
"Тандер" одолели "Пеликанов"
"Тандер" одолели "Пеликанов"
Главными героями этого матча стали Пол Джордж и Рассел Уэстбрук из "Оклахомы". На их счету – 27 и 26 очков. На одно очко меньше заработал Энтони Дэвис из Нового Орлеана.
Эта победа помогла "Оклахоме" закрепиться в зоне плей-офф на Западе. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Пеликаны" замыкают первую восьмерку. Их положение прочным не назовешь: от идущих следом "Денвер Наггетс" их отделяет лишь одна победа.