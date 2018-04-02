Эскалация кашмирского конфликта

Жертвами беспорядков в индийской части Кашмира стали по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения. Столкновения произошли в деревне Качдура в округе Шопиан после того как сотни местных жителей попытались препятстовавать проведению спеоперации против мусульманских сепаратистов. Правоохранителей забросали камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ и пневматическое оружие, а затем открыла огонь.