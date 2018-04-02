Жертвами беспорядков в индийской части Кашмира стали по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения. Столкновения произошли в деревне Качдура в округе Шопиан после того как сотни местных жителей попытались препятстовавать проведению спеоперации против мусульманских сепаратистов. Правоохранителей забросали камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ и пневматическое оружие, а затем открыла огонь.
Эскалация кашмирского конфликта
Эскалация кашмирского конфликта
По официальным данным, в числе погибших — не менее 13 боевиков. Из-за беспорядков закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов, в ряде районов введены ограничительные меры, в том числе блокировка доступа в интернет.
В индийской части Кашмира активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны, боевики нередко пользуются поддержкой части местного населения.
Территория древнего княжества Кашмир остается нестабильным регионом и предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира начались две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.