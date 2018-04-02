Трамп обвинил Мексику

Он заявил, что больше не будет обсуждать с демократами программу по защите от депортации детей нелегалов DACA, которую также называют "Мечтатели".

"Мексика должна помочь нам на границе. Многие сюда приезжают, чтобы извлечь выгоду из программы DACA',— сказал глава Белого дома в воскресенье перед началом пасхальной службы. В понедельник он вновь выступил против очередного "каравана мигрантов".

В эти дни к американской границе в Мексике направляются более тысячи нелегальных мигрантов, в основном — из Гондураса, среди них — 250 женщин и 400 детей.

Им оказывает содействие некоммерческая организация Pueblo Sin Fronteras ("Люди без границ").

Вот что говорит участница "каравана мигрантов" из Гондураса: "Нам помогли во многом. Тяжелее всего идти пешком. Я пять дней шла пешком днем и ночью, без остановки".

Трамп призвал республиканцев принимать жесткие законы по борьбе с нелегальной миграцией, не добиваясь поддержки со стороны демократов. "Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами", — утверждает американский лидер.