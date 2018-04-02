Китай ввел повышенные пошлины на 128 товаров из США. О принятом решении Госсовета КНР сообщило в воскресенье министерство финансов страны. В заявлении ведомства отмечается, что мера по отмене таможенных уступок призвана восполнить ущерб, который нанесен стране введением в США тарифов на стальную и алюминиевую продукцию из КНР.
Торговая война: Китай ответил США
Торговая война: Китай ответил США
120 наименований американских товаров, в том числе числе фрукты, вино и орехи, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%.
Ранее gрезидент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина.
Пекин призывает Вашингтон отменить введенные пошлины на сталь и алюминий и путем диалога нормализовать двустороннюю торговлю.