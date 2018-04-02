Кандидатура Эдварда Кеннеди всерьез рассматривалась на пост очередного президента США - вслед за старшим братом. Если бы не инцидент на островке Чаппакуиддик. После одной из вечеринок автомобиль сенатора упал с моста в канал. Сам Кеннеди сумел выбраться, а вот его молодая спутница - нет. Сообщить о произошедшем в полицию политик решился, лишь когда ее тело было обнаружено.
"Чаппакуиддик" выходит на экраны
"Чаппакуиддик" выходит на экраны
Кеннеди был признан виновным в том, что покинул место происшествия, и приговорён в двум месяцам заключения условно.
Почти полвека спустя к трагическим событиям возвращает зрителя американский режиссер Джон Кёрран. Главные роли в политической драме исполнили Эд Хелмс и Кейт Мара.
"Моя задача - не осквернить память об Эдварде Кеннеди. В моих интервью я подчеркиваю важность его достижений как политика. Это и есть его наследие потомкам. Но забывать об истории на островке Чаппакуиддик также нельзя. Она показывает, насколько сложной личностью был Кеннеди", - отмечает режиссер.
Фильм выходит на экраны в США 6 апреля