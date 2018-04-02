"Чаппакуиддик" выходит на экраны

Кандидатура Эдварда Кеннеди всерьез рассматривалась на пост очередного президента США - вслед за старшим братом. Если бы не инцидент на островке Чаппакуиддик. После одной из вечеринок автомобиль сенатора упал с моста в канал. Сам Кеннеди сумел выбраться, а вот его молодая спутница - нет. Сообщить о произошедшем в полицию политик решился, лишь когда ее тело было обнаружено.