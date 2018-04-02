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Сирия

Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" покинут Думу

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Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" покинут Думу

Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" покинут Думу
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Достигнута договоренность о выходе экстремистов вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" из Восточной Гуты. Об этом сообщили государственные сирийские СМИ. В соответствии с условиями капитуляции боевики сдадут военнослужащим тяжелые и средние вооружения.

Первого апреля из города Дума в Восточной Гуте под контролем российских военных в зону деэскалации Идлиб вышли боевики "Фейлак ар-Рахман" и члены их семей. Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Агентства • AFP, RWS, TASS

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