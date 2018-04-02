Сирийская армия обнародовала видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлена часть Восточной Гуты, перешедшая под правительственный контроль. В районе, находившемся в руках мятежников последние семь лет, военнослужащие подняли флаг Сирийской Арабской Республики. Пустые глазницы полуразрушенных домов - так сейчас выглядят населенные пункты Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте.
Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" покидают Думу
Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" покидают Думу
В понедельник сирийские СМИ заявили о том, что боевики вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" начали покидать город Дума в Восточной Гуте. Первая группа исламистов с семьями выехали на автобусах по гуманитарному коридору у лагеря беженцев Эль-Вафидин в направлении пограничного с Турцией города Джараблус. Ранее сообщалось о договоренности, достигнутой с "Джейш аль-Ислам", в соответствии с которой боевики должны сдать военнослужащим тяжелые и средние вооружения.
Первого апреля из Думы под контролем российских военных в зону деэскалации Идлиб на 24 автобусах были вывезены около 1300 человек - боевики "Фейлак ар-Рахман" и члены их семей.