Минобороны России провело успешные испытания новой ракеты системы ПРО. Она предназначена для защиты Москвы от возможных атак с воздуха, в том числе от межконтинентальных баллистических ракет.
"К обороне Москвы готовы"
"К обороне Москвы готовы"
Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как сообщили в российском оборонном ведомстве в понедельник, "модернизированная противоракета успешно справилась с задачей, поразив условную цель в установленное время".
Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач - помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о целом ряде новых видов вооружения, которые поступили в распоряжение Минобороны России, в том числе гиперзвуковой ракете "Кинжал".