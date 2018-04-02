Лавров о "деле Скрипаля" и мотивах Лондона

Отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли британские спецслужбы. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у правительства Соединённого Королевства имелись на то мотивы.

Он вновь отверг все обвинения в адрес Кремля, из-за которых Великобритания, а также ряд других стран приняли решение о коллективной высылке российских дипломатов. При этом, глава ведомства отметил, что Москва «заинтересована в установлении истины».