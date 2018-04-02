Массовый спуск по горнолыжной трассе в купальных костюмах состоялся на сочинском курорте "Роза Хутор". Сноубордисты и лыжники прибыли в Сочи, чтобы побить установленный здесь же мировой рекорд по числу участников подобного действа и снова попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Лыжники в купальниках идут на рекорд
Лыжники в купальниках идут на рекорд
"Да, конечно, стоит сюда приезжать. Просто поучаствовать в этом. - говорит Дарья из Калуги, - Ну не знаю, рекорд Гиннесса - это же нечто. Обязательно приезжайте сюда - покататься на лыжах, получить позитивные эмоции."
"Прекрасное настроение, - восклицает Олег из Москвы, - Молодежи много. А моего поколения, к сожалению... Поэтому я здесь катаюсь и за себя, и за своих друзей."
По данным организаторов в спуске приняли участие 1800 любителей зимнего отдыха из разных городов России. Организаторы вели видео- и фотофиксацию, которую заверят нотариально и направят для дальнейшей сверки в штаб-квартиру книги рекордов Гиннесса в Лондон.