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США

Опубликовано видео стрельбы в Луисвилле

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Опубликовано видео стрельбы в Луисвилле

Опубликовано видео стрельбы в Луисвилле
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Полицейские, приехавшие по вызову в один из кварталов Луисвилла, что в Кентукки, применили оружие в отношении пассажира автомобиля, который казался им подозрительным. Этот человек был ранен. Патрульные утверждают, что лишь отвечали на стрельбу.

Тем не менее, полемика по поводу правомерности действий правоохранителей не заставила себя ждать, и городское полицейское управление опубликовало видео, снятое камерой, прикрепленной к бронежилету служителя порядка.

Как было заявлено, публикация видео была сделана в интересах общества, желающего знать, что именно случилось в минувший субботний вечер.

Инцидент в Луисвилле произошел два дня спустя, как стало известно о гибели полицейского, который был застрелен в момент, когда он не находился при исполнении служебных обязанностей.