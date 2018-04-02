Полицейские, приехавшие по вызову в один из кварталов Луисвилла, что в Кентукки, применили оружие в отношении пассажира автомобиля, который казался им подозрительным. Этот человек был ранен. Патрульные утверждают, что лишь отвечали на стрельбу.
Опубликовано видео стрельбы в Луисвилле
Опубликовано видео стрельбы в Луисвилле
Тем не менее, полемика по поводу правомерности действий правоохранителей не заставила себя ждать, и городское полицейское управление опубликовало видео, снятое камерой, прикрепленной к бронежилету служителя порядка.
Как было заявлено, публикация видео была сделана в интересах общества, желающего знать, что именно случилось в минувший субботний вечер.
Инцидент в Луисвилле произошел два дня спустя, как стало известно о гибели полицейского, который был застрелен в момент, когда он не находился при исполнении служебных обязанностей.