Опубликовано видео стрельбы в Луисвилле

Полицейские, приехавшие по вызову в один из кварталов Луисвилла, что в Кентукки, применили оружие в отношении пассажира автомобиля, который казался им подозрительным. Этот человек был ранен. Патрульные утверждают, что лишь отвечали на стрельбу.