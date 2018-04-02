Израиль избавляется от африканских беженцев

Власти еврейского государства объявили, что выдворят из страны более 16 тысяч выходцев с "черного континента". Правда, в Иерусалиме подчеркивают, что речь идет не столько о высылыке, сколько о переселении - причем не обратно в страны Африки, а в развитые государства Запада.

Как заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соответствующая договоренность была достигнута с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Израильский премьер отметил, что это уникальное соглашение, его реализация рассчитана на 5 лет.

В какие же страны будут "переселять" африканских беженцев и нелегалов? По словам Нетаньяху, свое согласие уже дали Канада, Германия и Италия.

Однако некоторые израильские СМИ усомнились в словах премьера. Так, реакция официального Берлина на известие оказалась по меньшей мере противоречивой. В МВД ФРГ сообщили, что "ничего не слышали о планах переселения африканских беженцев из Израиля". Аналогичная реакция последовала и из Рима. В последние годы Европа и без того столкнулась с беспрецедентным в новейшей истории миграционным кризисом.

Напомним, что еще в январе этого года Израиль утвердил комплексную программу по депортации из страны мигрантов из Африки. Речь идет главным образом о выходцах из Эритреи и Судана, которым предлагается единовременное пособие в размере 3,5 тысяч долларов за добровольный выезд в любую третью страну.