Десятикратный лауреат премии "Эмми", вручающейся за лучшие телешоу, Стивен Бочко одним из первых почувствовал возможности сериальной продукции, еще тридцать лет назад придумав "Блюз Хилл стрит".
Умер Стивен Бочко
Умер Стивен Бочко
История обычных полицейских, работающих на маленьком участке, выдержала семь сезонов. После этого последовали "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка".
В творческой копилке Бочко в общей сложности было свыше 40 сериалов, неизменно получавших высокие рейтинги на протяжении многих лет и даже десятилетий.
Последнее время Бочко страдал от тяжелой формы лейкемии. Говорят, что он был готов и эту историю перенести на телеэкран, но планам помешала смерть. Стивену Бочко было 74 года.