Палестинцы и те, кто придерживается христианского вероисповедания, в воскресенье организовали религиозное шествие в Рамаллахе, ставшее молчаливой манифестацией протеста против вспышки насилия в секторе Газа.
Сектор Газа: новый виток насилия
Сектор Газа: новый виток насилия
Разобраться в происходящем там потребовали генсек ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Федерика Могерини.
Израиль со своей стороны заявил, что не будет проводить независимое расследование причин столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны страны Авигдор Либерман.
Протесты палестинцев в секторе Газа были организованы группировкой "Хамас". В результате столкновений погибли по меньшей мере 17 палестинцев.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что 8 убитых были боевиками ХАМАС, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".