Красное сокровище

"Мы находимся на уникальной экспериментальной металлургической фабрике. В настоящее время эти помещения используются для изучения вопроса о том, как перерабатывать так называемый красный шлам - отходы, поступающие от производства первичного алюминия. Для поиска более эффективных и устойчивых способов утилизации таких отходов, исследователи используют эту печь, в которой температура достигает 1400 градусов".

На этих исследовательских объектах отходы производства первичного алюминия смешиваются с углеродом, а затем расплавляются при очень высоких температурах. Полученная смесь представляет собой настоящее сокровище, которое может быть повторно использовано в сталелитейной промышленности.

Бернд Фридрих, эксперт Института IME:

"Нам, конечно, интересна ценность этих металлов. Там есть алюминий, железо, скандий, как металл, используемый в отрасли высоких технологий, может быть титан, а также другие металлы, в том числе - редкоземельные".

Ежегодно во всем мире производится около 150 миллионов тонн красного шлама. Но лишь два процента из этого объема сегодня используется повторно. Термический способ позволяет превратить красный шлам в смесь с высоким содержанием железа. Далее - все сложнее.

Бернд Фридрих, эксперт Института IME:

"Чтобы восстановить железо, мы должны использовать очень высокие температуры, поэтому металл расплавляется. Нам приходится работать с отходами в различных состояниях: сухом, горячем, кислотном, щелочном... Наши исследования направлены на разработку оптимальных решений в поиске наилучших способов утилизации красного шлама".

Но есть и более изобретательные способы утилизации этих красных отходов. Здесь, в Бельгии, красный шлам нагревается до более низкой температуры - около 1300 градусов.

У ученых европейского исследовательского проекта есть ряд идей.

Тобиас Хертел, минералог, Лёвенский католический университет:

"В этой лабораторной печи мы расплавляем отходы. Как только металлические отходы расплавляются, мы их охлаждаем. Конечный продукт, который мы получаем, похож на стекло, и его можно использовать в качестве реакционноспособного вещества, например, для изготовления строительных материалов".

Полученный материал сначала тщательно анализируют, чтобы точно определить его внутренний состав.

Аннелис Малфликт, инженер, Лёвенский католический университет:

"Мы можем точно определить, какие элементы содержатся в нем и в какой концентрации. Мы находим в низких концентрациях такие элементы, как кремний, алюминий, кальций, натрий, кислород".

Впоследствии стекло из красного шлама смешивается с песком и графитом и используется для производства строительных материалов, таких как кирпич, черепица или отделочная плитка.

Иоаннис Понтикис, координатор проекта:

"Нам важно снизить глобальное производство углекислого газа, но есть и другие цели. Мы также следим за глобальным и более широким воздействием процесса на окружающую среду. Эти продукты более экологичные, так как мы используем только отходы. Мы также стремимся к тому, чтобы получать эти элементы без ущерба для их механических и физических свойств".

Исследователи рассчитывают, что их усилия позволят увеличить объемы переработки красного шлама в пять раз в ближайшие 10 лет.

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