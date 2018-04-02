«Чёрный вторник» - так окрестили во Франции первый день всеобщей забастовки, тон которой задают железнодорожники. Стачка продлится три месяца. Два дня в неделю движение междугородних и пригородных поездов будет практически полностью остановлено.
Железнодорожники против правительства: кто кого?
Железнодорожники против правительства: кто кого?
Власти Франции намерены держать оборону. Премьер-министр страны Эдуард Филипп заверил: реформа Национальной компании железных дорог SNCF, против которой и ополчились профсоюзы, будет проведена.
В частности планируется:
открыть железнодорожный сектор для конкуренции;
сделать возможной приватизацию госкомпании SNCF;
упразднить «особый» статус для новых сотрудников.
А вот каких льгот могут лишиться 140 тысяч работников железных дорог, которые сегодня фактически приравнены к госслужащим:
пожизненная гарантия сохранения рабочего места;
ранний выход на пенсию;
- бесплатное пользование ж/д транспортом.
На стороне правительства выступает большинство правых партий страны, апеллируя к успешному опыту соседей. Ведь подобные реформы были приняты в Италии, Швеции, Германии, Великобритании.... Тем более, что требование открыть рынок транспортных услуг для конкуренции предусмотрено законодательством ЕС.
Но сами бастующие, которых активно поддерживают левые партии, уверены: «план Макрона» постигнет та же участь, что и «план Алана Жюппе» в 95-ом: массовые выступления вынудили тогдашнего премьера отказаться от идеи принятия мер жёсткой экономии.
Что же касается рядовых граждан, поддержка забастовочного движения среди них растёт, говорят социологи. Правда лишь 46% французов находят такой способ давления на правительство «оправданным».