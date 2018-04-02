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Франция

Железнодорожники против правительства: кто кого?

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Железнодорожники против правительства: кто кого?

Железнодорожники против правительства: кто кого?
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«Чёрный вторник» - так окрестили во Франции первый день всеобщей забастовки, тон которой задают железнодорожники. Стачка продлится три месяца. Два дня в неделю движение междугородних и пригородных поездов будет практически полностью остановлено.

Власти Франции намерены держать оборону. Премьер-министр страны Эдуард Филипп заверил: реформа Национальной компании железных дорог SNCF, против которой и ополчились профсоюзы, будет проведена.

В частности планируется:

  • открыть железнодорожный сектор для конкуренции;

  • сделать возможной приватизацию госкомпании SNCF;

  • упразднить «особый» статус для новых сотрудников.

А вот каких льгот могут лишиться 140 тысяч работников железных дорог, которые сегодня фактически приравнены к госслужащим:

  • пожизненная гарантия сохранения рабочего места;

  • ранний выход на пенсию;

  • бесплатное пользование ж/д транспортом.

Вагончик не тронется | Euronews

На стороне правительства выступает большинство правых партий страны, апеллируя к успешному опыту соседей. Ведь подобные реформы были приняты в Италии, Швеции, Германии, Великобритании.... Тем более, что требование открыть рынок транспортных услуг для конкуренции предусмотрено законодательством ЕС.

Но сами бастующие, которых активно поддерживают левые партии, уверены: «план Макрона» постигнет та же участь, что и «план Алана Жюппе» в 95-ом (массовые выступления вынудили тогдашнего премьера отказаться от идеи принятия мер жёсткой экономии).

Что же касается рядовых граждан, поддержка забастовочного движения среди них растёт, говорят социологи. Правда лишь 46% французов находят такой способ давления на правительство «оправданным».