Президент России Владимир Путин по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару 3-4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин едет в Анкару
Путин едет в Анкару
В первый день визита в столице Турции пройдет седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором будут обсуждаться двухсторонние торгово-экономические отношения и реализация совместных стратегических проектов, таких как строительство атомной электростанции "Аккую".
4 апреля в Анкаре пройдет второй трёхсторонний саммит по урегулированию в Сирии, в котором кроме Путина и Эрдогана примет участие президент Ирана Хасан Рухани . Первый саммит трех лидеров по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2017 года.
Также в Анкаре состоится отдельная беседа Владимира Путина с Хасаном Рухани. По информации пресс-службы президента РФ, на ней будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений и региональная повестка дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и подготовку Пятого каспийского саммита.